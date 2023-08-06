Появилось откровенное фото Муцениеце в бикини

Появилось откровенное фото Муцениеце в бикини
Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Актриса в великолепной форме

Когда-то Агата Муцениеце и Павел Прилучный считались одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса. Пара познакомилась на съемках сериала "Закрытая школа" и сразу сблизилась. В 2011 году они поженились и прожили в браке девять лет, родив двоих детей. 

Однако во время пандемии коронавируса их брак треснул. Муцениеце публично обвинила Прилучного в злоупотреблении алкоголем и неадекватном поведении, после чего последовал развод и раздел имущества. 

После расставания с токсичным мужем Агата Муцениеце заметно похорошела. Она похудела и стала выглядеть гораздо ярче. Кроме того, ее карьера пошла в гору, она стала брать множество интересных проектов и активно вести соцсети. В ее аккаунте стало много откровенных снимков, которые будоражат умы поклонников. 

На днях в личном блоге актрисы появилось откровенное фото в бикини. Муцениеце загорала на собственном участке и кокетливо щурилась от солнца в камеру. Было заметно, что ее фигура нравится ей самой. Агата продемонстрировала крепкий пресс, приятный загар и сочную упругую грудь. 

Агата Муцениеце. Фото: соцсети

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Агату Муцениеце подловили в публичном месте топлесс. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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