Появилось откровенное фото Муцениеце в бикини

Актриса в великолепной форме

Когда-то Агата Муцениеце и Павел Прилучный считались одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса. Пара познакомилась на съемках сериала "Закрытая школа" и сразу сблизилась. В 2011 году они поженились и прожили в браке девять лет, родив двоих детей.

Однако во время пандемии коронавируса их брак треснул. Муцениеце публично обвинила Прилучного в злоупотреблении алкоголем и неадекватном поведении, после чего последовал развод и раздел имущества.

После расставания с токсичным мужем Агата Муцениеце заметно похорошела. Она похудела и стала выглядеть гораздо ярче. Кроме того, ее карьера пошла в гору, она стала брать множество интересных проектов и активно вести соцсети. В ее аккаунте стало много откровенных снимков, которые будоражат умы поклонников.

На днях в личном блоге актрисы появилось откровенное фото в бикини. Муцениеце загорала на собственном участке и кокетливо щурилась от солнца в камеру. Было заметно, что ее фигура нравится ей самой. Агата продемонстрировала крепкий пресс, приятный загар и сочную упругую грудь.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Агату Муцениеце подловили в публичном месте топлесс.