"Вылитый Прилучный": Брутян впервые показала публике сына

Актриса трогательно обратилась к малышу

Популярный российский актер театра и кино Павел Прилучный счастлив в браке с коллегой по цеху Зепюр Брутян с 2022 года. 26 августа пара отметила Ситцевую свадьбу.

В апреле у звездного семейства появился наследники – мальчика назвали красивым именем Микаэль. Однако предыдущие четыре месяца любящая мамочка тщательно скрывала сына от посторонних глаз.

Несмотря на постоянную активность в социальных сетях, Зепюр Брутян предпочитала не показывать поклонникам сына от Павла Прилучного. Возможно, как водится в народе, опасалась сглаза или порчи.

И вот наконец актриса приоткрыла завесу тайн и опубликовала видео с малышом. На трогательных кадрах мама заботливо держит наследника на руках.

"Мое сердечко, мой мир, моя душа!" – обратилась Зепюр Брутян к своему сыну.

Поклонники были в восторге.

"Вылитый Прилучный", – пишут в Сети.

Кстати, актриса неплохо ладит и с детьми Павла Прилучного от первого брака. Недавно бывшая супруга артиста Агата Муцениеце уехала в Италию, где опозорилась из-за короткого платья, а наследников скинула на бывшего мужа.

Зепюр Брутян не упустила момент и публично продемонстрировала, кто в доме Павла Прилучного хозяин. Она опубликовала в соцсетях кадры, на которых учит старшую дочь актера кулинарному мастерству.