Чуть не слетело платье: Муцениеце опозорилась на всю Италию

Актриса лишь посмеялась над собой

Актриса Агата Муцениеце ненароком продемонстрировала поклонникам и любителям полистать звезд в соцсетях немного больше, чем собиралась: на снимке звезда "засветилась" с довольно высоким разрезом на платье. Впрочем, полагают некоторые подписчики, ничего случайного тут быть не может.

Напомним, бывшая супруга Прилучного улетела из России пару дней назад – практически сразу после решения Павла улететь отдыхать с детьми и женой Зепюр Брутян.

Агата сделала горячее фото у Пизанской башни в необычайно легком летнем платье – да так, что вверх полетела ее юбка, обнажив белое нижнее белье и выставив на всю Италию свои бедра. Впрочем, на конфуз Муцениеце отреагировала с юмором, совершенно не покраснев.

Ранее мы писали, как Прилучного, сфотографировавшегося в лифте вместе с супругой и детьми, резко раскритиковала экс-ведущая "Дома-2" Алена Водонаева, заявившая, что никогда не станет заводить себе "цыганский табор" по примеру бывшего мужа Муцениеце. Сама блогерша воспитывает одного сына – многие усмотрели в ее посыле неприязнь к многодетным семьям.