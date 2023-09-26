"Снаряды не долетают": Алибасов подал в суд из-за тормозящего в играх ноутбука

Возмущению композитора нет предела

Продюсер Бари Алибасов решил засудить одну из крупнейших торговых сетей России из-за проблем с игровым ноутбуком за 200 тысяч рублей – оказалось, что машина не вытягивает "даже танчики". Не помог и многократный ремонт, утверждают юристы основателя "На-На"

После травмы спины из-за падения с лестницы Бари приобрели игровой ноутбук – чтобы отдыхал и играл в компьютер. Продюсер играл недолго. В скором времени ноутбук вдруг начал тормозить на играх.

"Он все время возмущался, что то деревья куда-то уплывали, то снаряды не долетают", – сообщила помощница продюсера Елена.

Суд уже отклонял иск – попросту, утверждает сторона Алибасова, не отреагировал и "отшвырнул дело". Пришлось подавать документы еще раз.

Алибасов настаивает на возврате суммы. Устройство неоднократно сдавали на ремонт по гарантии, однако проблема оставалась на месте. Сотрудники же утверждали, что не могли "проверить". Теперь момент имеет для Бари принципиальное значение.