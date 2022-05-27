Это седьмой брак звездного продюсера

Не так давно стало известно, что Бари Алибасов, имеющий весьма непростой семейный опыт, решил вновь связать себя семейными узами. 74-летний музыкант решил попытать счастья в свои немолодые годы, хотя удивляться, казалось бы, нечему – был женат целых шесть раз, не считая отношений, которые он не скреплял узами брака.

Самым скандальным и известным у Бари вышел брак с Лидией Федосеевой-Шукшиной, с которой он счастливо прожил лишь пару лет. А завершилось все судебными делами из-за квартиры в Москве. Ходили слухи, что Алибасов даже пережил страшный инсульт на фоне переживаний, которые выпали по его душу.

Правда, артист не падает духом – недавно выяснилось, что у Алибасов есть невеста. "Экспресс Газета" утверждает, ссылаясь на собственные источники, что 27 мая, сегодня, Каримович женится в седьмой раз, на молодой нянечке Елене, уроженке Донецка.

Сын музыканта огорчен, что его на торжество родной отец не удосужился пригласить. Бари не посвящает наследника в такие дела. Но, в любом случае, Алибасов-младший бесконечно рад, хотя и немного обижен, что ему никто ничего не сообщил.