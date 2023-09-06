Может привести к смерти: солисту "На-На" поставили страшный диагноз

Может привести к смерти: солисту "На-На" поставили страшный диагноз
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Знаменитый певец рассказал Лере Кудрявцевой о свалившихся на него испытаниях

В новом выпуске шоу "Секрет на миллион" зрители увидят 55-летнего солиста группы "На-На" Вячеслава Жеребкина. В студии передачи Леры Кудрявцевой артист поделился личными переживаниями. Например, певец поведал о непростом браке и алкогольной зависимости.

Также Жеребкин рассказал о серьезной болезни у его сына. У одного из наследников артиста сахарный диабет. Певец каждый день борется за жизнь своего отпрыска, делает все, чтобы у мальчика была полноценная жизнь, без каких-либо ограничений. 

Помощь нужна и самому Вячеславу. Врачи поставили ему страшный диагноз, который до выхода выпуска шоу не уточняется. Лишь говорится о том, что эта болезнь может привести к смерти Жеребкина. Сейчас солист "На-На" тщательно следит за собственным здоровьем. Но на этом испытания артиста, судя по анонсу передачи, не заканчиваются. 

Ранее Бари Алибасов поделился пикантной фотографией группы "На-На". Продюсер опубликовал в популярной социальной сети кадр, на котором музыканты сидят в трусах в пляжной машине. Интернет-пользователи активно обсудили снимок, который их повеселил. Подробнее об этом писало "Утро.ру". 

Источник: НТВ / Шоу "Секрет на миллион" ✓ Надежный источник
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