Врачи вынесли больному Вассерману печальный вердикт

Врачи вынесли больному Вассерману печальный вердикт
Анатолий Вассерман. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Эрудит наплевал на предписания медиков

Анатолий Вассерман не бережет свое здоровье, из-за чего в итоге и пострадал. Теперь медики бьют тревогу. Все дело в том, что общественник не соблюдает элементарные правила. 

Вассерман на протяжении многих лет пил энергетики, что привело к печальным последствиям. Вредная привычка может его погубить. 70-летний эрудит все равно пьет вредный напиток, невзирая на рекомендации врачей. 

На днях его видели на заседании Госдумы с банкой того самого злосчастного энергетика. Анатолий Вассерман признался, что без этого напитка не может высидеть раннее заседание. Он уверен, что пить энергетики не так вредно, как курить. 

Стоит отметить, что у Анатолия Вассермана диабет второго типа. При таком диагнозе ни в коем случае нельзя пить энергетики, предупреждают врачи. Мало того, напиток опасен даже для здорового человека, не говоря уже о больных. 

Ранее Анатолия Вассермана госпитализировали в одну из столичных клиник в состоянии средней степени тяжести. СМИ сообщили о том, что у политика выявили осложнения диабета. Отмечалось, что Вассерману было плохо уже месяц, у него была жажда и сухость во рту. Вскоре он выписался и сейчас чувствует себя нормально. 

Источник: Passion.ru ✓ Надежный источник
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