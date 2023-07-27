Врачи вынесли больному Вассерману печальный вердикт

Эрудит наплевал на предписания медиков

Анатолий Вассерман не бережет свое здоровье, из-за чего в итоге и пострадал. Теперь медики бьют тревогу. Все дело в том, что общественник не соблюдает элементарные правила.

Вассерман на протяжении многих лет пил энергетики, что привело к печальным последствиям. Вредная привычка может его погубить. 70-летний эрудит все равно пьет вредный напиток, невзирая на рекомендации врачей.

На днях его видели на заседании Госдумы с банкой того самого злосчастного энергетика. Анатолий Вассерман признался, что без этого напитка не может высидеть раннее заседание. Он уверен, что пить энергетики не так вредно, как курить.

Стоит отметить, что у Анатолия Вассермана диабет второго типа. При таком диагнозе ни в коем случае нельзя пить энергетики, предупреждают врачи. Мало того, напиток опасен даже для здорового человека, не говоря уже о больных.

Ранее Анатолия Вассермана госпитализировали в одну из столичных клиник в состоянии средней степени тяжести. СМИ сообщили о том, что у политика выявили осложнения диабета. Отмечалось, что Вассерману было плохо уже месяц, у него была жажда и сухость во рту. Вскоре он выписался и сейчас чувствует себя нормально.