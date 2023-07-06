Вассермана увезли в больницу со страшным диагнозом - СМИ

Вассермана увезли в больницу со страшным диагнозом - СМИ
Анатолий Вассерман. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Телеведущий все отрицает

70-летний российский и украинский политик, журналист и философ, Анатолий Вассерман попал в больницу. В Сети моментально стала распространяться противоречивая и тревожная информация о его состоянии. 

Телеграм-канал Mash сообщил, что Анатолия Вассермана экстренно госпитализировали в одну из столичных клиник с осложнениями диабета второго типа. Якобы политик пребывает в состоянии средней степени тяжести. Отмечалось, что Вассерману было плохо уже месяц, у него была жажда и сухость во рту.

В своем телеграм-канале политик опроверг новость о срочной госпитализации. При этом он подтвердил информацию о том, что находится в больнице, но отметил, что просто проходит обследование и чувствует себя нормально.

"Жив-здоров, чего и вам желаю. Всего лишь плановая диагностика", – написал Вассерман.

Напомним, Анатолий Вассерман получил российское гражданство в 2015 году. Он подал соответствующее заявление, и президент России подписал соответствующий указ. 

Представитель Анатолия Вассермана Артем Суслов отметил, что журналист в настоящее время находится под наблюдением врачей  на плановом осмотре из-за неправильного питания.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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