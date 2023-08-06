"Сплошное слабоумие": нарколог назвал Волочкову деградантом

"Сплошное слабоумие": нарколог назвал Волочкову деградантом
Анастасия Волочкова. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/ globallookpress.com
Врач назвал признаки тяжелой болезни

Российская балерина Анастасия Волочкова к своим 47 годам немало повидала в жизни. Она пережила тяжелые расставания с любимыми мужчинами, испорченные отношения с единственной дочерью Ариадной, запятнанную репутацию и вляпалась в сотни скандалов. У нее много поклонников, но еще больше ненавистников, которые только и ждут удобную минуту, чтобы больно уколоть ее. 

В последнее время Волочкову часто обвиняют в алкоголизме. Якобы ее внешний вид и состояние говорят сами за себя, а на светских мероприятиях ее нередко замечали с заплетающимся языком и шаткой походкой. 

Врач-нарколог Василий Шуров уверен, что Анастасии Волочковой требуется срочное лечение от алкогольной энцефалопатии. Это заболевание возникает из-за продолжительного воздействия алкоголя.

Клетки мозга при таком диагнозе отмирают, и у человека прогрессирует неадекватное поведение. К примеру, врач намекнул на давний скандал с участием Волочковой, когда она справила нужду на людях под елочкой на своем участке. Нарколог уверен, что Анастасия Волочкова находится в крайне тяжелом состоянии.

"Она деградант. Там мозг уже развалился. Это алкогольная энцефалопатия. Сплошное слабоумие: сиськи показать, под елкой пописать", – отметил врач. 

Нарколог добавил, что сейчас у Анастасии Волочковой уже третья стадия алкоголизма. В этом состоянии человека уже не тошнит от алкоголя, интоксикация не происходит, и он может выпить огромное количество спиртного, в итоге мозг просто атрофируется. Человек при этом отрицает, что у него есть алкогольная зависимость, что и делает Волочкова.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Анастасия Волочкова вмешалась в скандал с хирургом Тимуром Хайдаровым. 

Источник: Popcornnews.ru ✓ Надежный источник
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