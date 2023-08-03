Природа будет мстить: Волочкова выступила против пластики после конфликта Славы с Хайдаровым

И заявила, что доводит до совершенства свое роскошное тело не операциями, а тренировками

Экс-прима Большого театра готова поддержать Славу. Однако не спешит прямо высказываться за подругу в конфликте со звездным хирургом Тимуром Хайдаровым.

Балерина заявила, что пластические вмешательства ей не сильно близки – а потому она не собирается поступать по примерам коллег из шоу-бизнеса. Довольствуется тем, что дала ей природа, и поддерживает тело в тонусе – вот и все секреты. Украшает свое роскошное тело Анастасия разве что наращиванием ногтей и бриллиантами. В остальном же упорными трудами добивается своей красоты болью и потом – но не хирургией.

Впрочем, и Сланевская, утверждает Балерина, является единственным среди всех звезд человеком, который борется за справедливость.

"Это нас с ней объединяет, и я всегда поддерживаю позицию Насти во всем", – высказалась по поводу конфликта Волочкова.

Один из телеграм-каналов указывает, что Настя пыталась донести следующую мысль: природа начала сама мстить пострадавшим в хирургических операциях.

Фанаты балерины поспешили поддержать фаворитку, похвалив за мудрые слова и спокойствие. Некоторые, впрочем, обратили внимание на гибкость позиции, которая не подразумевала внятного мнения по поводу произошедшего: вроде и поддержала подругу, а, с другой стороны, не стала высказываться против Хайдарова.