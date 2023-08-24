"Серьезный диагноз": блогер заявила о психическом заболевании Даны Борисовой

Фанаты телеведущей шокированы

Популярная российская телеведущая Дана Борисова, за жизнью которой следят миллионы подписчиков, оказалась в эпицентре грандиозного скандала. Ее фанаты шокированы – они и знать не знали, что звезда страдает от тяжелейшего психического заболевания.

Все дело в том, что Дана Борисова рассорилась с блогершей Аделью Сергеенковой. Телеведущая не оказала ей чести, пропустив свадьбу. Авторка телеграмм-канала на сорок с лишним тысяч подписчиков не простила приятельнице оплеуху...

Адель Сергеенкова не придумала ничего лучше, как заявить, что Дана Борисова страдает от биполярного расстройства. Правда, психическое заболевание не было подтверждено медицинскими справками – блогерша ограничилась лишь язвительными словами.

"У Даны серьезный диагноз. Биполярное расстройство", – написала Адель.

Она также сыронизировала, что телеведущей нужна подруга, только желательно психиатр, подчеркнув, что волнуется за бывшую приятельницу, пропустившую ее торжество.

Дана Борисова, которую блогерша также назвала "дрянью", оказалась намного скромнее и сдержаннее в выражениях. Она отметила, что пропустила свадьбу из-за личных умозаключений и не оскорбляла никого.

Ранее Дана Борисова ответила хейтерам после советов сесть на диету.