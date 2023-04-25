Новая спутница Алибасова из ревности кинулась на журналисток - видео

Знаменитость нагло приставал к молоденьким девушкам

Шоу-мен Бари Алибасов известен своими одиозными выходками. И хотя в последнее время состояние звезды оставляет желать лучшего, он все также не упускает ни одной юбки. Например, во время недавнего выхода в свет он решил пристать к молодым журналисткам с непристойными предложениями.

Во время беседы с сотрудницами "Пятого канала" Алибасов заявил, что готов сделать с ними что угодно и "в любой позе". После такого сального высказывания к нему в срочном порядке подбежала его новая сиделка Елена, без которой он в свет больше не выходит. Женщина буквально накинулась на журналисток и поспешила оттащить пенсионера от молоденьких дам.

"Бари, пойдем. Пойдем, пойдем!", – схватила она его за плечо и увела.

В результате женщина больше ни на секунду не оставляла Алибасова одного, не давала близко подходить к нему журналисткам и не подпускала к фуршетному столу с выпивкой.

Родные рассказывают, что в последнее время сиделке даже перестали платить деньги за ее работу, поэтому все, что она делает – по собственному желанию. В светской тусовке шепчутся, что женщина теперь считает Бари Алибасова своим мужчиной, поэтому тщательно его контролирует и не терпит рядом с ним конкуренток.