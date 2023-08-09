"Это отвратительно": сын рассказал об умирающем в муках Алибасове

"Это отвратительно": сын рассказал об умирающем в муках Алибасове
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Семейство любит эпатировать публику

После выпитого "Крота" состояние Бари Алибасова становится с каждым днем хуже. Его сын говорит, что из-за травм пищевода продюсер не в состоянии есть твердую пищу. 

По словам Алибасова-младшего, он ко дню рождения родителя накупил различных деликатесов, включая дорогую японскую говядину. Однао съесть ее отец не смог – пришлось все перекручивать до состояния фарша, поскольку в противном случае в пищевод ничего не помещалось.

"Начал есть – куски начали застревать в горле и полезли обратно. Вот это отвратительно", – рассказал шоу-мен.

Он утверждает, что история с "Кротом" является правдивой, хотя многие подозревают семейство в пиаре. Бари-младший вспомнил, что когда с его отцом произошел несчастный инцидент, то умирающий в муках Алибасов первым делом думал не о вызове медиков. Он требовал, чтобы сын снял его на видео. 

"Те, кто считает, что Бари Алибасов подлый пиарщик, и те, кто считает, что у нас была семейная трагедия, правы", – указал Бари.

Он пообещал, что если кто-то из них умрет, то публика узнает об этом в самых ярких красках, поскольку в семье Алибасовых все, что считается сокровенным, является достоянием общественности.

Ранее СМИ сообщали, что Алибасов снова женился.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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