"Это отвратительно": сын рассказал об умирающем в муках Алибасове

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После выпитого "Крота" состояние Бари Алибасова становится с каждым днем хуже. Его сын говорит, что из-за травм пищевода продюсер не в состоянии есть твердую пищу.
По словам Алибасова-младшего, он ко дню рождения родителя накупил различных деликатесов, включая дорогую японскую говядину. Однао съесть ее отец не смог – пришлось все перекручивать до состояния фарша, поскольку в противном случае в пищевод ничего не помещалось.
"Начал есть – куски начали застревать в горле и полезли обратно. Вот это отвратительно", – рассказал шоу-мен.
Он утверждает, что история с "Кротом" является правдивой, хотя многие подозревают семейство в пиаре. Бари-младший вспомнил, что когда с его отцом произошел несчастный инцидент, то умирающий в муках Алибасов первым делом думал не о вызове медиков. Он требовал, чтобы сын снял его на видео.
"Те, кто считает, что Бари Алибасов подлый пиарщик, и те, кто считает, что у нас была семейная трагедия, правы", – указал Бари.
Он пообещал, что если кто-то из них умрет, то публика узнает об этом в самых ярких красках, поскольку в семье Алибасовых все, что считается сокровенным, является достоянием общественности.
Ранее СМИ сообщали, что Алибасов снова женился.
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