Личный пляж Киркорова в Подмосковье превратили в госсобственность

Личный пляж Киркорова в Подмосковье станет общественным местом
Филипп Киркоров. Фото: АГН Москва
Нарушения при строительстве пирса, допущенные поп-королем, стали поводом для изъятия

Личный пирс Филиппа Киркорова в Подмосковье превратят в общественное место – причиной стала блокировка береговой полосы с рядом прочих нарушений, допущенных в ходе строительства. Такое решение приняли в Минэкологии по итогам проверки документов на строение.

Пристань для поп-короля размером 235 на 82 метра была сооружена еще в 2021-м. По задумке, она должна была стать частью особняка Филиппа. Ее обнесли забором, чтобы не допустить наличия посторонних, что оказалось незаконным решением.

Поп-король, сообщает Mash, не смог вовремя получить разрешение на строительство и на саму землю у Росимущества, не введя свой пирс в эксплуатацию и не поставив на кадастровый учет. А в договоре с Минэкологии допустил ошибку, указав, что пирс и вовсе стоит в акватории Волгы, а не Москвы-реки. 

Береговая полоса была приобретена Киркоровым 11 лет назад. Тогда он оформил под нее ипотеку сроком на 20 лет. С тех пор там появились спа, теннисный корт и несколько домов. Всю красоту певец решил закрыть забором. 

Кстати, ранее поп-король пытался добиться в суде снижения налога на имущество, оспаривая стоимость своего жилья в Москве. Содержание квартиры оказалось дорогостоящим делом. Киркоров пытался установить кадастровую стоимость в размере чуть свыше 229 млн рублей при долге в 318 млн.

Источник: Mash ✓ Надежный источник
