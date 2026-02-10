Анфиса Чехова вышла замуж

Звезда поделилась приятной новостью

Звезда развлекательных шоу и социальных сетей Анфиса Чехова узаконила свои отношения с продюсером Александром Златопольским. О важном событии она рассказала подписчикам сама. Роспись прошла 5 февраля, спокойно и по-семейному, без лишнего пафоса, только самые близкие рядом. Для красотки этот союз стал первым официальным, хотя в ее жизни хватало ярких романов и даже предложений руки и сердца.

Телезвезда призналась, что долгое время относилась к браку настороженно и не раз в последний момент отступала, когда речь заходила о свадьбе. Решиться на этот шаг звезда смогла только сейчас, когда появилось внутреннее спокойствие и уверенность в человеке рядом.

История влюбленных началась в 2024 году. После первого свидания общение быстро стало близким, а затем переросло в прочный союз, в котором оба были готовы к семье.

К концу года пара познакомила друг друга с детьми от прошлых отношений. У Анфисы растет сын Соломон, у Александра две дочери. Как отмечала телеведущая, дети быстро нашли общий язык, а для взрослых это стало очень важным моментом. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Предложение руки и сердца было сделано летом 2025 года во Франции. Теперь знаменитость очень счастлива в статусе официальной супруги.

