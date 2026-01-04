Подольская вспомнила о громком конфузе Преснякова со свадебным тортом

Торжество превратилось в размахивание ножом, которым певец уничтожил кулинарное произведение высотой в три яруса

Наталья Подольская рассказала о давнем конфузе своего супруга Владимира Преснякова. Они поженились еще в 2010-м, а спустя 15 лет решили собрать на круглую дату знакомых и друзей. В этом был "кайф", вспоминает Владимир. Веселится и Наталья: она рассказала в "Шоу Воли", как певец оконфузился, нарезая торт.

Торт был трехъярусный, с фигурками. А Владимир, которому вручили нож, сразу и не догадался, что от него хотят – и замахнулся от свей души. Музыкант полагал, как признавался сам, что для того, чтобы справиться с задачей, он должен быть "ниндзя".

"Я думал, я его разрублю весь", – делится эмоциями певец.

Но в этот момент все вышло из-под контроля: Владимир на что-то отвлекся, а затем, обернувшись, увидел, что торт скользнул на пол – как оказалось, он уничтожил главное блюдо праздничного и торжественного мероприятия.

"У Вовы нет цели, у него только путь", – пошутил Павел Воля.

"Утро" ранее рассказывало о новой свадьбе Владимира и Натальи, которые снова обменялись в 2025 году клятвами. Пара отметила два десятилетия с момента отношений и 15 лет семейной жизни.