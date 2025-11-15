Анфиса Чехова вступилась за опозорившегося Диброва

Анфиса Чехова вступилась за опозорившегося Диброва
Анфиса Чехова. Фото: соцсети
Телеведущий разгуливал по улице с расстегнутыми штанами

Анфиса Чехова поддержала Дмитрия Диброва на фоне скандала с появившимся в Сети роликом, где шоумен выходит из машины с расстегнутой ширинкой. В беседе с журналистами дива дала понять, что не видит в произошедшем ничего преднамеренного и считает подобные промахи обычной бытовой неловкостью.

Роковая красотка отметила, что телеведущий вполне мог просто не заметить, что брюки застегнуты не до конца. Она пояснила, что нередко сталкивалась с мужчинами, которые после посещения туалета забывали привести одежду в порядок, и подчеркнула, что подобные случаи не являются чем-то уникальным.

Ранее появилась информация, что в отношении шоумена могут рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела. Поводом может стать тот факт, что видеозапись с его участием могли увидеть несовершеннолетние младше 16 лет, что теоретически влечет ответственность вплоть до трех лет лишения свободы.

Источник: Life.ru ✓ Надежный источник

"Закупает замки": куда переедет Зеленский – раскрыт план побега

После громкого скандала позиции комика-президента пошатнулись

На Западе открыто обвинили Зеленского в ударах по инфраструктуре НАТО

Политик назвал Киев единственным автором диверсии 2022 года

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей