Анфиса Чехова вступилась за опозорившегося Диброва

Анфиса Чехова поддержала Дмитрия Диброва на фоне скандала с появившимся в Сети роликом, где шоумен выходит из машины с расстегнутой ширинкой. В беседе с журналистами дива дала понять, что не видит в произошедшем ничего преднамеренного и считает подобные промахи обычной бытовой неловкостью.
Роковая красотка отметила, что телеведущий вполне мог просто не заметить, что брюки застегнуты не до конца. Она пояснила, что нередко сталкивалась с мужчинами, которые после посещения туалета забывали привести одежду в порядок, и подчеркнула, что подобные случаи не являются чем-то уникальным.
Ранее появилась информация, что в отношении шоумена могут рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела. Поводом может стать тот факт, что видеозапись с его участием могли увидеть несовершеннолетние младше 16 лет, что теоретически влечет ответственность вплоть до трех лет лишения свободы.
