Башаров эмоционально опроверг слухи о свадьбе с Борисовой

Артист вспылил после вопросов журналиста

Вот уже более трех лет Марат Башаров живет с Асей Борисовой. Артист старается не афишировать личную жизнь, несмотря на обилие слухов и сплетен. И недавно в Сети стали поговаривать, что пара будто бы уже давно жената.

А вот самому Марату такие слухи сильно не понравились – он заметно разнервничался в ответ на просьбу приоткрыть тайну.

"Не читайте коллег своих. Один идиот написал, а другие как сороки", – разгневался актер.

Вышедший из себя артист призвал журналистов иметь "свои мозги", риторически поинтересовавшись у автора вопроса, сколько тому лет.

Впервые Марат встретил Асю случайно: заметил на репетиции улыбчивую девушку, испугался и закрыл дверь. Затем, правда, передумал и решил зайти еще раз. Подошел к вопросу артист исключительно стратегически: попросил коллег поучаствовать в его коллективной рыбалке, а продюсера, – обязать Асю приехать на мероприятие. После этого они начали общаться, а затем – встречаться.

А не так давно Башаров впервые поведал о диагностированном у него расширении верхней части аорты. Из-за этого диагноза он однажды потерял сознание, находясь за рулем, и врезался в автомобиль впереди.