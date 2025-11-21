Башаров эмоционально опроверг слухи о свадьбе с Борисовой

"Идиот написал": Башаров разбушевался из-за вопроса о свадьбе с Борисовой
Фото: АГН Москва
Артист вспылил после вопросов журналиста

Вот уже более трех лет Марат Башаров живет с Асей Борисовой. Артист старается не афишировать личную жизнь, несмотря на обилие слухов и сплетен. И недавно в Сети стали поговаривать, что пара будто бы уже давно жената.

А вот самому Марату такие слухи сильно не понравились – он заметно разнервничался в ответ на просьбу приоткрыть тайну.

"Не читайте коллег своих. Один идиот написал, а другие как сороки", – разгневался актер.

Вышедший из себя артист призвал журналистов иметь "свои мозги", риторически поинтересовавшись у автора вопроса, сколько тому лет.

Впервые Марат встретил Асю случайно: заметил на репетиции улыбчивую девушку, испугался и закрыл дверь. Затем, правда, передумал и решил зайти еще раз. Подошел к вопросу артист исключительно стратегически: попросил коллег поучаствовать в его коллективной рыбалке, а продюсера, – обязать Асю приехать на мероприятие. После этого они начали общаться, а затем – встречаться.

А не так давно Башаров впервые поведал о диагностированном у него расширении верхней части аорты. Из-за этого диагноза он однажды потерял сознание, находясь за рулем, и врезался в автомобиль впереди.

Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
По теме

США предложили отдать Донбасс России за арендную плату

Вашингтон уже давит на Зеленского с требованием принять условия

СМИ: удар "Циркона" уничтожил высшее командование НАТО на Украине

Россия атаковала "крупную рыбу"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей