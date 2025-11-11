Башаров впервые рассказал о своей неизлечимой болезни сердца

Медики долгое время разбирались в причине состояния актера

Российский актер театра и кино Марат Башаров впервые рассказал о своем заболевании – артисту диагностировали расширение верхней части аорты. Сам мужчина признался, что любит играть в хоккей. А такой диагноз часто встречается у приверженцев этого вида спорта.

Длительное время медики пытались понять причину состояния актера, отмечает портал "Ридлайф.ру". Марат однажды потерял сознание, находясь за рулем – итогом стало ДТП, в котором упавший в обморок артист впечатался в автомобиль спереди.

Башарову рекомендовали носить холтер, фиксирующий сердечный ритм на протяжении суток. В девять вечера, признается актер, организм уже "рубил дрова".

В прошлом году, кстати, наследница артиста Амели жаловалась, что отец, с ее слов, злоупотребляет спиртным, из-за чего отношения папы с дочерью серьезно осложнены. Поэтому девушка, как рассказывала сама, решила сбежать от родителя.

Впрочем, сам Марат эти новости поспешил опровергнуть, заявив, что в соцсетях аккаунты Амели ведет не она сама, а кто-то посторонний.