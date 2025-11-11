Башаров впервые рассказал о своей неизлечимой болезни сердца

"Потерял сознание за рулем": Башаров рассказал о неизлечимой болезни сердца
Фото: соцсети
Медики долгое время разбирались в причине состояния актера

Российский актер театра и кино Марат Башаров впервые рассказал о своем заболевании – артисту диагностировали расширение верхней части аорты. Сам мужчина признался, что любит играть в хоккей. А такой диагноз часто встречается у приверженцев этого вида спорта.

Длительное время медики пытались понять причину состояния актера, отмечает портал "Ридлайф.ру". Марат однажды потерял сознание, находясь за рулем – итогом стало ДТП, в котором упавший в обморок артист впечатался в автомобиль спереди.

Башарову рекомендовали носить холтер, фиксирующий сердечный ритм на протяжении суток. В девять вечера, признается актер, организм уже "рубил дрова".

В прошлом году, кстати, наследница артиста Амели жаловалась, что отец, с ее слов, злоупотребляет спиртным, из-за чего отношения папы с дочерью серьезно осложнены. Поэтому девушка, как рассказывала сама, решила сбежать от родителя.

Впрочем, сам Марат эти новости поспешил опровергнуть, заявив, что в соцсетях аккаунты Амели ведет не она сама, а кто-то посторонний.

Источник: НТВ ✓ Надежный источник

Лавров впал в немилость Путина? В Кремле ответили на неудобный вопрос

Западная пропаганда продолжает тиражировать слухи

Вloomberg: поддержка Украины в Польше дала трещину

Уровень поддержки граждан из соседней страны рухнул практически в два раза

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей