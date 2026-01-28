Секта и свадьба с братом: что чуть не разрушило карьеру Анны Большовой

26 января звезде исполнилось 50 лет

Талантливая артистка Анна Большова стала известна в начале 2000-х и быстро запомнилась зрителям по сериалам "Остановка по требованию" и "С новым счастьем!", а также по проектам "Ермоловы" и "Жаркий лед". Однако за экранным успехом скрывалась непростая и скандальная личная история.

Самым громким эпизодом стали слухи о секте, в которую, по сообщениям СМИ, оказалась втянута семья актрисы. После развода родителей отец звезды женился на женщине, которую называли духовным лидером закрытого сообщества. Это привело к тяжелому семейному конфликту: в прессе с разных сторон полилась грязь. В итоге Большова прекратила общение с родной матерью, которая первой заинтересовалась учением, а затем лишилась мужа и начала публично критиковать всю сложившуюся ситуацию. В итоге все устаканилось, а знаменитость очень сблизилась с мачехой.

Еще больше шума вызвал ее первый брак – Анна вышла замуж за сводного брата, сына той самой мачехи. Союз продлился несколько лет и закончился разводом. С новым мужем художником Александром Макаренко диву тоже познакомила мачеха-наставница.

Новый виток скандалов произошел в 2022 году, когда актриса стала участницей смертельного ДТП в Калужской области. Знаменитость винили в гибели женщины, однако позже следствие сняло с нее обвинения, а ответственность возложили на сожителя погибшей, который часто избивал жертву и намеренно высадил ее на дороге, после чего несчастную сбила машина звезды.

Сейчас артистка находится в разводе, активно выступает в театре и продолжает жить насыщенной творческой жизнью.

