Секта и свадьба с братом: что чуть не разрушило карьеру Анны Большовой

Секта и свадьба с братом: что чуть не разрушило карьеру Анны Большовой
Анна Большова. Кадр: соцсети
26 января звезде исполнилось 50 лет

Талантливая артистка Анна Большова стала известна в начале 2000-х и быстро запомнилась зрителям по сериалам "Остановка по требованию" и "С новым счастьем!", а также по проектам "Ермоловы" и "Жаркий лед". Однако за экранным успехом скрывалась непростая и скандальная личная история.

Самым громким эпизодом стали слухи о секте, в которую, по сообщениям СМИ, оказалась втянута семья актрисы. После развода родителей отец звезды женился на женщине, которую называли духовным лидером закрытого сообщества. Это привело к тяжелому семейному конфликту: в прессе с разных сторон полилась грязь. В итоге Большова прекратила общение с родной матерью, которая первой заинтересовалась учением, а затем лишилась мужа и начала публично критиковать всю сложившуюся ситуацию. В итоге все устаканилось, а знаменитость очень сблизилась с мачехой.

Еще больше шума вызвал ее первый брак – Анна вышла замуж за сводного брата, сына той самой мачехи. Союз продлился несколько лет и закончился разводом. С новым мужем художником Александром Макаренко диву тоже познакомила мачеха-наставница.

Новый виток скандалов произошел в 2022 году, когда актриса стала участницей смертельного ДТП в Калужской области. Знаменитость винили в гибели женщины, однако позже следствие сняло с нее обвинения, а ответственность возложили на сожителя погибшей, который часто избивал жертву и намеренно высадил ее на дороге, после чего несчастную сбила машина звезды.

Сейчас артистка находится в разводе, активно выступает в театре и продолжает жить насыщенной творческой жизнью.

К слову, ранее мы рассказывали о ярких эпизодах в жизни Леонида Ярмольника.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
По теме

Sohu: переброска российских войск из Сирии станет огромным ударом для ВСУ

Кошмар Зеленского может стать реальностью, считают китайские журналисты

На Западе пришли в шок от уникальных возможностей новых "Гераней"

Журналисты считают, что Украине будет крайне трудно найти замену Ми-24 после уничтожения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей