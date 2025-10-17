Лишат большой пенсии и званий: появились новости о судьбе Пугачевой в России

Лишат большой пенсии и званий: появились новости о судьбе Пугачевой в России
Кадр видео
Подобный сценарий возможен только при одном условии

Спустя месяц после выхода скандального интервью против Аллы Пугачевой так и не было принято никаких мер. Несмотря на старания общественников и ветеранов Афганистана, артистка смогла относительно спокойно пережить последствия своих откровенных высказываний. Тем не менее, шанс, что против нее могут возбудить уголовное дело все же есть, считает адвокат Елена Браун.

Она напомнила, что все призывы лишить Пугачеву российского гражданства – бессмысленны, поскольку законодательство страны не предусматривает подобных мер в отношении людей, которые получили его по праву рождения. Это также оказывает влияние на пенсионные выплаты – певица продолжит их получать от государства даже в случае преследования со стороны закона.

Однако если начнется уголовное разбирательство из-за высказываний знаменитости, ее действительно могут оставить без большой пенсии, которая по слухам доходит до 60 тысяч рублей, а также почетного статуса в России.

"В настоящее время объективно лишить Аллу Пугачеву пенсии до инициации уголовного дела по какой-либо из соответствующих статьей УК РФ мало представляется возможным", – подчеркнула Браун.

Пока наиболее вероятным является разбирательство в отношении артистки по статье об оправдании терроризма. Хотя всем заявлениям по этому поводу так и не дали хода. Не исключено, что привлечь к ответственности Пугачеву не получится, как это случилось и по прошлым искам.

Источник: РИА "Новости"
По теме

Трамп выставил новое условие по поставкам "Томагавков" на Украину

Киев пытается уговорить лидера изменить решение

Наступление ВСУ на Россию: рассекречены подробности атаки

Киевское руководство не теряет надежду на победу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей