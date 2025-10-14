Пугачева прервала молчание после скандального интервью

Артистка не смогла сдержать своих эмоций из-за потери близкого человека

Алла Пугачева, которая после выхода скандального интервью заявляла о закрытой потребности высказываться на острые темы, неожиданно прервала молчание. Причиной тому стал день рождения ее близкого друга Валентина Юдашкина, который скончался два года назад на фоне продолжительной борьбы с онкологией.

Артистка опубликовала в своих соцсетях фотографию модельера, на которой он изображен с задумчивым взглядом. В дополнение к публикации она прикрепила композицию "Осень и Саксофон" в исполнении музыканта Андрея Обидина.

"Ты навсегда в моем сердце", – сделала Пугачева признание.

В комментариях ее поддержали многие россияне. Например, под постом Аллы Борисовны отметился композитор Игорь Крутой, с которым у знаменитости напряженные отношения и Марина Юдашкина, поблагодарившая артистку за поддержку.

Также в день рождения модельера его память почтили и другие знаменитости. Например, Любовь Успенская, Николай Басков, Наташа Королева и многие другие. Валентину Юдашкину в этом году могло исполниться 62 года. Два года назад Алла Пугачева даже вернулась в Россию ради прощания со своим близким другом, что тогда освещали все ведущие российские СМИ.

Ранее стало известно, что Пугачева лишилась российского полиса ОМС.