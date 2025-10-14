Пугачева прервала молчание после скандального интервью

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Алла Пугачева, которая после выхода скандального интервью заявляла о закрытой потребности высказываться на острые темы, неожиданно прервала молчание. Причиной тому стал день рождения ее близкого друга Валентина Юдашкина, который скончался два года назад на фоне продолжительной борьбы с онкологией.
Артистка опубликовала в своих соцсетях фотографию модельера, на которой он изображен с задумчивым взглядом. В дополнение к публикации она прикрепила композицию "Осень и Саксофон" в исполнении музыканта Андрея Обидина.
"Ты навсегда в моем сердце", – сделала Пугачева признание.
В комментариях ее поддержали многие россияне. Например, под постом Аллы Борисовны отметился композитор Игорь Крутой, с которым у знаменитости напряженные отношения и Марина Юдашкина, поблагодарившая артистку за поддержку.
Также в день рождения модельера его память почтили и другие знаменитости. Например, Любовь Успенская, Николай Басков, Наташа Королева и многие другие. Валентину Юдашкину в этом году могло исполниться 62 года. Два года назад Алла Пугачева даже вернулась в Россию ради прощания со своим близким другом, что тогда освещали все ведущие российские СМИ.
Ранее стало известно, что Пугачева лишилась российского полиса ОМС.
Загадочное слово обсуждают эксперты и любители
Западные военные заявили, что готовы защищаться в случае агрессии