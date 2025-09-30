К знаменитости появляется все больше вопросов

Ветеран боевых действий на афганских землях, адвокат Александр Трещев, подавший иск к бывшей примадонне отечественной эстрады Алле Пугачевой, заявил, что россияне устали от поведения беглой знаменитости, которая, плюс ко всему, зарабатывает миллионы благодаря хитрой схеме с авторскими правами.

Мужчина ранее обратился к российским прокурорам и следователям с просьбой проверить заявления артистки на предмет оправдания терроризма, экстремизма и распространения фейков о нашей армии. После выхода скандального интервью он оформил иск о защите чести и достоинства, оценив ущерб в 1,5 млрд рублей. По словам россиянина, отдельные высказывания беглой знаменитости он воспринял лично на свой счет.

Адвокат отметил, что под новостями о его обращении в суд оставляют тысячи комментариев, и все они носят негативный характер в отношении исполнительницы. Он считает, что россиянам сильно надоела безнаказанность звезды.

Адвокат отметил, что беглянка продолжает получать значительные доходы от авторских отчислений. Он пояснил, что знаменитость не писала композиции сама, но годами приобретала права на произведения талантливых авторов по заниженной цене.

"Это целая схема, в которой предстоит еще разобраться", – заявил юрист.

По его данным, только на авторских выплатах "Женщина, которая поет" зарабатывает не менее 28 млн рублей.

