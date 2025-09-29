Галкин* рассказал, почему снял обручальное кольцо

Многим кажется, что в звездном семействе не все гладко

Семья бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой и известного комика Максима Галкина* снова оказалась в центре пересудов. Причиной стали свежие кадры, где артист появился без обручального кольца. Поклонники тут же решили, что в их браке наступил кризис и дело может дойти до развода.

Слухи усилились после того, как шоумен отправился на гастроли за границу уже без кольца на руке. В Сети заговорили о том, что пара переживает трудные времена, усугубленные их переездом из России.

В личном блоге хохмач не стал отрицать, что действительно не носит кольцо. Он признался, что снял его еще в августе после аварии с велосипедом в Латвии.

По словам артиста, после ДТП его рука долго оставалась опухшей, и носить украшение стало невозможно. Он подчеркнул, что до сих пор полностью не восстановился после травмы.

Тем не менее поклонники не спешат верить в простое объяснение. Для многих исчезновение кольца стало символом разлада, о котором давно судачат в кулуарах.

Впрочем, сама "Женщина, которая поет" недавно нарушила трехлетнее молчание и дала интервью, в котором рассказала, что рядом с мужем чувствует себя счастливой и любимой.

Знаменитость подчеркнула, что супруг умеет радовать ее мелочами, заботится и делает жизнь яркой. Она призналась, что впервые ощущает, что "ради нее живут".

*признан иноагентом на территории РФ