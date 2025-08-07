Галкина* сбила машина в Латвии

ДТП произошло в Юрмале

Беглый российский комик Максим Галкин* уже несколько лет находящийся за границей, попал в дорожно-транспортное происшествие во время велопрогулки в Юрмале.

Как сообщает SHOT, инцидент произошел на одной из улиц курортного города – по предварительным данным, артист ехал по Видус-проспекту, когда в него врезалось легковое авто.

За рулем находилась дама, она управляла старым автомобилем марки Volkswagen. В результате столкновения хохмач получил порез руки – предположительно, из-за осколков стекла. Позже он вышел на сцену с перебинтованной кистью.

Никаких публичных комментариев от юмориста или его супруги, бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой на момент публикации не поступало.

К слову, беглый артист ранее попал в список знаменитостей, которые спиваются за границей.

*признан в России иноагентом