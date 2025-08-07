Галкина* сбила машина в Латвии

Галкина* сбила машина в Латвии
Максим Галкин*. Фото: соцсети
ДТП произошло в Юрмале

Беглый российский комик Максим Галкин* уже несколько лет находящийся за границей, попал в дорожно-транспортное происшествие во время велопрогулки в Юрмале.

Как сообщает SHOT, инцидент произошел на одной из улиц курортного города – по предварительным данным, артист ехал по Видус-проспекту, когда в него врезалось легковое авто.

За рулем находилась дама, она управляла старым автомобилем марки Volkswagen. В результате столкновения хохмач получил порез руки – предположительно, из-за осколков стекла. Позже он вышел на сцену с перебинтованной кистью.

Никаких публичных комментариев от юмориста или его супруги, бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой на момент публикации не поступало.

К слову, беглый артист ранее попал в список знаменитостей, которые спиваются за границей.

*признан в России иноагентом

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
По теме

Путин передал Трампу тайное послание на встрече с Уиткоффом: подробности

Американский политик был сильно воодушевлен инициативой со стороны главы России

Российский президент дважды за сутки унизил Трампа: в Китае восторг

Американского президента назвали "посмешищем"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей