Составлен список российских артистов, которые стали больше пить за границей

Жизнь вдали от родины не так уж радужна

Многие артисты, покинувшие Россию, столкнулись с проблемой адаптации и начали злоупотреблять алкоголем. По словам нарколога Василия Шурова, у них проявляется так называемый "синдром мигранта", когда человек чувствует себя чужим в новой стране и пытается справиться с этим доступными способами – в том числе спиртным.

Рената Литвинова, живущая в Париже, открыто говорит, что не отказывает себе в шампанском. Пользователи соцсетей уже отмечают ее нездоровый, слишком изможденный вид.

Земфира*, по словам Шурова, могла попасть под влияние Литвиновой. На концертах у нее замечали признаки опьянения.

Максим Галкин* признавался, что начинает утро с бокала вина, а продюсеры вспоминали, что алкоголь всегда входил в его райдер.

Среди других звезд – Артур Смольянинов*, который тоже поддерживает возлияния с самого утра, и Дмитрий Назаров*, о его пристрастии к алкоголю говорят коллеги, впрочем сам он эти обвинения отвергает.

Также в список попала Татьяна Лазарева*. Ее подозревали в пьянстве на съемках, а сама она признавалась, что начала пить больше после переезда в Испанию.

Шуров добавил, что зависимость у артистов – явление нередкое, особенно в периоды стресса и безработицы.

Ранее был составлен список артистов, которых могут выдать России как преступников.

*признаны иноагентами в РФ