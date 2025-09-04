Появились новые подробности бегства племянника Галкина* из России

Курс рубля
Члены семьи Максима Галкина* вслед за знаменитым родственником сбежали из России. В числе первых оказался его племянник – сын отставного военного и тоже имеющий воинское звание 27-летний Никита. По данным Shot, парень уехал за границу спустя четыре дня после начала конфронтации между странами.
Известно, что молодой человек отслужил еще в 2017 году. Он учился в автомобильных войсках в военном училище Воронежской области, а на присягу к нему приезжал известный дядя. Тем не менее, продолжать путь военного Никита отказался.
Сразу после 24 февраля он собрал вещи и бежал в Ереван, где провел какое-то время. Оттуда он перебрался в Сербию, где прожил почти весь 2023-й год. Молодой человек при этом в роскоши себе не отказывал – он снимал трехкомнатные апартаменты с личным бассейном, которые стоили ему 60 евро в сутки.
Во время жизни в России племянник Галкина* проживал в Хамовниках. У него была доля в восьмикомнатной квартире, а также собственное ИП. Впрочем, после отъезда всего семейства за границу жилье продали, а бизнес закрыли.
Ранее источники рассказали, что Пугачева винит Галкина* в своем отъезде из России.
* признан иноагентом по решению Минюста РФ
