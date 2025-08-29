Пугачева обвинила Галкина* в том, что она уехала из РФ - источник

Пугачева набросилась на Галкина* из-за краха жизни
Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: соцсети
В звездном семействе большие проблемы

В прессе появилась любопытная информация о разладе в беглом звездном семействе бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой и хохмача Максима Галкина*. Оказалось, "Женщина, которая поет" винит своего благоверного в том, что он фактически разрушил ее прекрасно устроенную в России жизнь.

Источники рассказали: знаменитость считает, что главным виновником ее вынужденного отъезда стал супруг. Осведомитель из окружения семьи рассказал, что, несмотря на публичные фото и пафосные слова о гармонии в паре, экс-примадонна не раз упрекала мужа в том, что именно его действия стали причиной пренеприятнейших перемен.

По данным журналистов, артистка хотела, чтобы их дети могли учиться в России, но осуществить это невозможно. Внимание прессы, критика и риск задержания отца семейства прямо на границе в случае возвращения делают ситуацию безвыходной.

Любопытно, что особняк в деревне Грязи супруги продавать не стали, хотя соответствующие попытки предпринимались. Теперь дом поддерживают в порядке с помощью обслуживающего персонала, на оплату которого уходит около 500 тысяч рублей ежемесячно.

К слову, ранее Филипп Киркоров попал в скандал из-за Пугачевой. Знаменитый певец остается верен старым идеалам.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом 

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
