Соседов заявил, что ничего не заработал на Пугачевой

Критик снова поднял болезненную тему

Известный российский критик Сергей Соседов дал понять, что не хочет больше обсуждать Аллу Пугачеву, подчеркнув, что лично для него она больше не имеет никакого значения. При этом он также затронул тему заработка на имени бывшей примадонны отечественной эстрады.

В прессе пишут, что раньше, примерно до 2013 года, эксперт по звездной тусовке часто хвалил "Женщину, которая поет", называя ее умной и талантливой. Однако со временем его мнение стало меняться. После того, как звезда уехала из России на фоне начала конфликта нашей страны с соседним государством, критик стал обвинять ее в высокомерии и неблагодарности.

Пугачева, как пишут в прессе, не реагировала на высказывания мужчины и даже говорила, что он зарабатывает на ее имени. В ответ на это критик пояснил, что никогда не получал за счет нее деньги.

"Я ничего на ней не заработал: ни рубля и ни копейки за всю свою жизнь!" – эмоционально подчеркнул он.

По его словам, оплачивались лишь интервью, которые он делал с певицей, но это была часть его профессиональной деятельности.

После 2022 года Пугачева покинула родную страну вместе с мужем и наследниками. Сейчас семейство живет за границей и активно путешествует.

К слову, недавно беглая артистка попала в "черный список" знаменитостей.