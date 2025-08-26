Цыганова предложила Киркорову уехать из РФ из-за песни Пугачевой

Певец остается верен старым идеалам

Популярная исполнительница Вика Цыганова резко высказалась в адрес поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова.

Артистка заявила, что ему пора уехать из России к друзьям, находящимся за границей. Поводом стало исполнение звездой песни опальной Аллы Пугачевой "Миллион алых роз" на одном из крупнейших российских музыкальных мероприятий "Новая волна" в Татарстане.

Певица-патриотка отметила, что коллега по сцене должен подумать и о завершении карьеры: мол, ему пора на заслуженный отдых. Она также раскритиковала сам фестиваль, заявив, что конкурс молодых исполнителей превратился в "балаган" и демонстрацию безвкусицы.

По ее словам, поп-король за кулисами выглядел уставшим, с трудом держался на ногах, а его воспоминания о работе с бывшей женой в Юрмале лишь усилили ощущение общего упадка.

К слову, недавно артист рухнул прямо во время шоу. Поклонники сильно переживают за состояние звезды.