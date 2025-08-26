Цыганова предложила Киркорову уехать из РФ из-за песни Пугачевой

Киркорова погнали из России из-за одной выходки
Филипп Киркоров. Фото: соцсети
Певец остается верен старым идеалам

Популярная исполнительница Вика Цыганова резко высказалась в адрес поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова.

Артистка заявила, что ему пора уехать из России к друзьям, находящимся за границей. Поводом стало исполнение звездой песни опальной Аллы Пугачевой "Миллион алых роз" на одном из крупнейших российских музыкальных мероприятий "Новая волна" в Татарстане.

Певица-патриотка отметила, что коллега по сцене должен подумать и о завершении карьеры: мол, ему пора на заслуженный отдых. Она также раскритиковала сам фестиваль, заявив, что конкурс молодых исполнителей превратился в "балаган" и демонстрацию безвкусицы.

По ее словам, поп-король за кулисами выглядел уставшим, с трудом держался на ногах, а его воспоминания о работе с бывшей женой в Юрмале лишь усилили ощущение общего упадка.

К слову, недавно артист рухнул прямо во время шоу. Поклонники сильно переживают за состояние звезды.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
По теме

Ядерная война или бунт: что ждет Украину после срыва переговоров

Незалежная на волоске от катастрофы

В Турции обозначили главное требование для завершения СВО

Многие устали от затянувшегося конфликта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей