Cерьезно больной Филипп Киркоров назвал имя своего преемника

Филипп Киркоров готовится к сольным концертам в Москве. 27 и 28 февраля он выступит в самом большом концертном зале столицы Live Арена. Как всегда у короля российской эстрады, зрителей ждет феерия, красота, роскошь. Как говорится, шика-блеска дам!
А Сергей Лазарев сегодня репетирует программу под названием "Шоумен". Ее премьера – осенью.
"Все свои деньги, которые заработал непосильным трудом на прошлом туре, вбухиваю в эту программу. Эдакий круговорот – тратишь много денег, чтобы сделать шоу, потом его отбиваешь долгие-долгие концерты, затем начинаешь зарабатывать, чтобы потратиться в итоге на новую программу. Но мне не жалко, потому что хочу, чтобы уровень нашей музыкальной и концертной индустрии только рос", – говорит музыкант.
Он не скрывает, что учился делать такие шоу у больших и именитых артистов. "Например, у Филиппа Киркорова, который говорит, что я – его преемник в этом отношении, – улыбается Лазарев. – Ведь у меня, как у него, сейчас туры большие, огромные фуры с оборудованием. А он, в свою очередь, учился у Валерия Леонтьева".
Напомним, что 58-летний Филипп Киркоров на "Новой волне" в Казани впервые откровенно рассказал о своем недуге.
"Не скрываю свою болезнь, – заявил Филипп. – У меня сахарный диабет. Поэтому моя рука тяжело заживала. Но все наши болезни от неправильного образа жизни и неправильного питания".
