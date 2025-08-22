Cерьезно больной Филипп Киркоров назвал имя своего преемника

Алла Пугачева незадолго до отъезда из России назвала своей преемницей Светлану Лободу. У Филиппа Киркорова, который Родине не изменил, тоже есть фаворит.

Филипп Киркоров готовится к сольным концертам в Москве. 27 и 28 февраля он выступит в самом большом концертном зале столицы Live Арена. Как всегда у короля российской эстрады, зрителей ждет феерия, красота, роскошь. Как говорится, шика-блеска дам!

А Сергей Лазарев сегодня репетирует программу под названием "Шоумен". Ее премьера – осенью.

"Все свои деньги, которые заработал непосильным трудом на прошлом туре, вбухиваю в эту программу. Эдакий круговорот – тратишь много денег, чтобы сделать шоу, потом его отбиваешь долгие-долгие концерты, затем начинаешь зарабатывать, чтобы потратиться в итоге на новую программу. Но мне не жалко, потому что хочу, чтобы уровень нашей музыкальной и концертной индустрии только рос", – говорит музыкант.





Он не скрывает, что учился делать такие шоу у больших и именитых артистов. "Например, у Филиппа Киркорова, который говорит, что я – его преемник в этом отношении, – улыбается Лазарев. – Ведь у меня, как у него, сейчас туры большие, огромные фуры с оборудованием. А он, в свою очередь, учился у Валерия Леонтьева".

Напомним, что 58-летний Филипп Киркоров на "Новой волне" в Казани впервые откровенно рассказал о своем недуге.

"Не скрываю свою болезнь, – заявил Филипп. – У меня сахарный диабет. Поэтому моя рука тяжело заживала. Но все наши болезни от неправильного образа жизни и неправильного питания".