Киркоров показал незаживающие ожоги после трагедии на концерте

Филипп Киркоров. Фото: соцсети
Фанаты сильно переживают за здоровье артиста

Во время концерта в Санкт-Петербурге на поп-короле отечественной эстрады Филиппе Киркорове загорелась куртка прямо на сцене. Несмотря на случившееся, артист не стал прерывать выступление и отправился в больницу только после шоу. Однако, как стало известно, певец до сих пор восстанавливается после трагического происшествия с пиротехникой, которое произошло еще в апреле.

Как сообщает StarHit, травмы оказались серьезными – ожоги не заживают до сих пор, что подтверждает опубликованная в соцсетях фотография. Также в прессе много писали о том, что долгое время после случившегося певец чувствовал себя плохо.

Фото: соцсети

Тем не менее, сейчас он уже вернулся к привычному ритму жизни. В коротком обращении к подписчикам знаменитость сообщил, что готовится к участию в фестивале "Новая волна" в Казани, организуемом Игорем Крутым.

Артист посетовал, что "лето уходит", но добавил, что впереди его яркий финал. Исполнитель пообещал порадовать публику на важном мероприятии и подарить зрителям массу положительных эмоций.

К слову, недавно он публично обратился к одиозной Софии Ротару.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
