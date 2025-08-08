Киркоров публично обратился к поддержавшей ВСУ Ротару

Киркоров публично обратился к поддержавшей ВСУ Ротару
Филипп Киркоров и София Ротару. Кадр: соцсети
Украинская певица сделала свой выбор и живет в Киеве

Филипп Киркоров поздравил Софию Ротару с 78-летием, публично обратившись к ней с теплыми словами. При этом известно, что артистка практически полностью оборвала все связи с Россией, которая сделала ее знаменитой, и живет в Киеве.

Тем не менее, поп-король отечественной эстрады поблагодарил звезду за эмоции, песни и творчество, отметив, что их первая встреча оставила у него яркие впечатления, а каждая последующая вызывала особое волнение. Он подчеркнул, что Ротару всегда умела дарить слушателям неповторимую атмосферу и вдохновлять своим примером.

Певец признался, что ценит вклад знаменитости в музыку – такие артисты, как она, оставляют след в сердцах миллионов людей. Он пожелал коллеге, чтобы в ее доме и сердце всегда царили любовь и гармония, а творчество продолжало радовать поклонников.

7 августа Ротару отметила 78-й день рождения и опубликовала в социальных сетях фотографии, сделанные в Киеве. После начала конфликта России с соседним государством певица выразила поддержку родной Украине. В августе 2022 года даже сообщалось, что она участвовала в сборе средств для ВСУ, что вызвало широкий резонанс и активные обсуждения в обществе.

К слову, ранее одна деталь в квартире Киркорова вызвала у россиян оторопь.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
