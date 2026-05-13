Украинка позволила себе уже много смелых высказываний

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель резко раскритиковала очередное заявление главы киевского режима о ситуации с российскими беспилотниками. Поводом для жесткой реакции стал пост киевского верховода, в котором он сообщил, что в небе над украинскими землями якобы находятся более сотни российских дронов.

Украинка публично обвинила бывшего начальника в попытках постоянно выставлять Незалежную исключительно в образе жертвы. Она назвала такую линию поведения "политическим тупиком", на котором строится вся нынешняя стратегия украинских властей.

"Вся политическая стратегия Зеленского строится на том, чтобы изображать Украину вечной жертвой", – объявила женщина.

Кроме того, она заявила, что на фоне продолжающегося конфликта ближайшее окружение украинского лидера продолжает стремительно богатеть. Очевидно, что отдельные представители власти получают выгоду от происходящего.

Недавно Мендель, которая, по слухам, состояла в интимной связи с Зеленским, рассказала, чем он ее поразил.