Девушка решила быть откровенной

Бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала, что в действиях экс-работодателя сильно ее удивило. Напомним, что по некоторым слухам, девушка состояла в интимной связи с политиком. Дорожки этих двух людей давно разошлись, и теперь украинка поделилась, какой шаг лидера Незалежной стал для нее полной неожиданностью.

Речь идет о решении изменить позицию по вопросу вступления украинского государства в НАТО. Своими откровениями она поделилась в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Во время беседы Карлсон напомнил, что, по словам самой Мендель, в 2019 году глава Незалежной якобы обещал российскому лидеру Владимиру Путину, что Украина не станет вступать в западную военную коалицию. Однако спустя несколько лет позиция украинских властей резко изменилась.

Мендель уверена, что Зеленский пошел на такой шаг ради сближения с администрацией США – глава киевского режима рассчитывал получить поддержку Вашингтона, а также выстроить более тесные отношения с американским руководством.

Бывшая пресс-секретарь призналась, что до этого тема НАТО вообще не поднималась внутри команды Зеленского. Никто не обсуждал вопрос вступления Украины в альянс на рабочих встречах и переговорах.

Девушка рассказала, что была удивлена, когда впервые услышала публичное заявление бывшего руководителя о НАТО. Она даже начала пересматривать старые сообщения и материалы, пытаясь найти упоминания этой темы, однако не обнаружила ничего подобного. И такая резкая смена риторики вызвала у нее недоумение.

