Мендель рассказала, что Зеленский удивил ее изменением позиции по НАТО

Бывшая секретарша Зеленского рассказала, чем он ее изумил
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Девушка решила быть откровенной

Бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала, что в действиях экс-работодателя сильно ее удивило. Напомним, что по некоторым слухам, девушка состояла в интимной связи с политиком. Дорожки этих двух людей давно разошлись, и теперь украинка поделилась, какой шаг лидера Незалежной стал для нее полной неожиданностью.

Речь идет о решении изменить позицию по вопросу вступления украинского государства в НАТО. Своими откровениями она поделилась в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Во время беседы Карлсон напомнил, что, по словам самой Мендель, в 2019 году глава Незалежной якобы обещал российскому лидеру Владимиру Путину, что Украина не станет вступать в западную военную коалицию. Однако спустя несколько лет позиция украинских властей резко изменилась.

Мендель уверена, что Зеленский пошел на такой шаг ради сближения с администрацией США – глава киевского режима рассчитывал получить поддержку Вашингтона, а также выстроить более тесные отношения с американским руководством.

Бывшая пресс-секретарь призналась, что до этого тема НАТО вообще не поднималась внутри команды Зеленского. Никто не обсуждал вопрос вступления Украины в альянс на рабочих встречах и переговорах.

Девушка рассказала, что была удивлена, когда впервые услышала публичное заявление бывшего руководителя о НАТО. Она даже начала пересматривать старые сообщения и материалы, пытаясь найти упоминания этой темы, однако не обнаружила ничего подобного. И такая резкая смена риторики вызвала у нее недоумение.

Ранее на Западе выступили с заявлением о переговорах после ЧП на Украине.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
По теме

Странные слова Мерца перед 9 мая вызвали изумление на Западе

Немецкий лидер продолжает выступать с пафосными речами

"Ситуация тяжелая": удар Украины по Западу вызвал ужас в США

Многие страны очень сильно пострадали

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей