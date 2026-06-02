Daily Express: ледник Судного дня несет угрозу шести государствам

Ледник Судного дня: ученые назвали 6 стран, которым грозит катастрофа
Фото: www.unsplash.com
Природа может нанести сокрушительный удар по миллионам человек

Одна из самых опасных ледяных глыб планеты начала вызывать очень серьезную тревогу у экспертного сообщества. По данным прессы, разрушение ледника Туэйтса в Антарктиде может привести к резкому повышению уровня океанических вод и поставить под угрозу сразу несколько государств.

Речь идет о так называемом "леднике Судного дня". Морской геофизик из Британии Роберт Лартер предупредил, что удерживающий его шельфовый барьер может развалиться уже в ближайшее время.

Отмечается, что в ледяной глыбе сосредоточены колоссальные запасы замерзшей воды. В случае ее полного таяния уровень моря способен взлететь более чем на 60 сантиметров. Однако ученые опасаются и более масштабного сценария. Разрушение глыбы может запустить цепную реакцию, которая приведет к крушению соседних ледяных массивов и подъему уровня воды на три метра и более.

Наиболее серьезные последствия могут затронуть Британию, Нидерланды, США, Бангладеш, Тувалу и Мальдивы.

Ранее ученые сообщили, что ледник Туэйтса стремительно теряет массу из-за потепления океанических вод. Эксперты предупреждают, что дальнейшее таяние ледяных глыб способно заметно изменить береговые линии во многих регионах мира.

Источник: Daily Express ✓ Надежный источник
По теме

Польша нанесла удар по Зеленскому: кто стоит за небывалым решением

Положение политика резко ухудшилось

КСИР разгромил американскую базу

Конфликт между двумя странами продолжается

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей