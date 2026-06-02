Daily Express: ледник Судного дня несет угрозу шести государствам

Природа может нанести сокрушительный удар по миллионам человек

Одна из самых опасных ледяных глыб планеты начала вызывать очень серьезную тревогу у экспертного сообщества. По данным прессы, разрушение ледника Туэйтса в Антарктиде может привести к резкому повышению уровня океанических вод и поставить под угрозу сразу несколько государств.

Речь идет о так называемом "леднике Судного дня". Морской геофизик из Британии Роберт Лартер предупредил, что удерживающий его шельфовый барьер может развалиться уже в ближайшее время.

Отмечается, что в ледяной глыбе сосредоточены колоссальные запасы замерзшей воды. В случае ее полного таяния уровень моря способен взлететь более чем на 60 сантиметров. Однако ученые опасаются и более масштабного сценария. Разрушение глыбы может запустить цепную реакцию, которая приведет к крушению соседних ледяных массивов и подъему уровня воды на три метра и более.

Наиболее серьезные последствия могут затронуть Британию, Нидерланды, США, Бангладеш, Тувалу и Мальдивы.

Ранее ученые сообщили, что ледник Туэйтса стремительно теряет массу из-за потепления океанических вод. Эксперты предупреждают, что дальнейшее таяние ледяных глыб способно заметно изменить береговые линии во многих регионах мира.