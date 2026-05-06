Аналитик Макговерн указал на сближение США и России из-за действий Зеленского

"Согласны с Россией": в США залепили звонкую пощечину Зеленскому
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Киевский верховод давно отбился от рук

Фигура Владимира Зеленского начинает раздражать даже его бывших союзников. Так, с американских земель регулярно звучат жесткие оценки в адрес этого политика.

Бывший сотрудник американской разведки Рэй Макговерн заявил, что Вашингтон и Москва неожиданно оказались по одну сторону баррикад в оценке ситуации на Украине – в США все больше склоняются к мысли, что именно глава Незалежной становится не просто проблемой, а ключевым препятствием для любого движения к миру.

Спец подчеркнул, что речь уже не идет о частных разногласиях или нюансах дипломатии. Зеленский воспринимается как фактор, который блокирует любые реальные попытки урегулирования конфликта, и это объединяет позиции американцев и россиян.

"США и Россия в целом согласны в одном: Зеленский – не просто помеха, а главное препятствие на пути к миру", – заявил аналитик.

Отдельно он прошелся по Европе: там истеблишмент действует иначе. Евространы не только не сдерживают происходящее, а, напротив, подыгрывают самым жестким и разрушительным импульсам украинцев, тем самым лишь усугубляя кризис.

На этом фоне, как отметил аналитик, формируется новая политическая конфигурация, в которой Москва и Вашингтон начинают смотреть на происходящее в Европе схожим образом. При таком раскладе США могут сыграть ключевую роль в формировании новой архитектуры безопасности в Европе, где неизбежно придется учитывать стратегические интересы России, нравится это кому-то или нет, заключил эксперт.

Ранее стало известно об атаке Украины на Крым.

Источник: YouTube
