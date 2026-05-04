Глава Незалежной продолжает накалять обстановку

В Киеве резко отреагировали на выходку Владимира Зеленского в Ереване – прозвучавшие там странные заявления в адрес Белоруссии вызвали волну критики. Киевский верховод вдруг объявил о "проблемах" на украинско-белорусской границе. Экс-сотрудник Леонида Кучмы Олег Соскин отметил, что подобные выпады могут серьезно подпортить всю дипломатическую повестку визита.

Политолог эмоционально подчеркнул, что поведение главы Незалежной выглядит неадекватно и задался вопросом, зачем было угрожать Минску в такой момент. Саммит в Ереване теперь будет проходить в напряженной атмосфере, поскольку своими словами украинский гость испортил переговорный фон и добавил головной боли дипломатам.

"Зеленский, ты совсем поехавший? Зачем угрожать Минску-то?" – сокрушается аналитик.

Эксперт подчеркнул, что подобные шаги в очередной раз показывают: о мирном урегулировании речь не идет. Очевидно, что глава киевской администрации заинтересован в расширении конфликта, а не в его завершении – действия украинского лидера выглядят как поиск новых противников.

Накануне политик прибыл в столицу Армении для участия в саммите Европейского политического сообщества. В тот же день он заявил о некой "специфической" активности на границе Белоруссии и Украины, но так и не раскрыл, что именно имел в виду.

