Соскин осудил угрозы Зеленского в адрес Белоруссии

"Совсем поехавший": выходка Зеленского в Ереване вызвала бешенство в Киеве
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Глава Незалежной продолжает накалять обстановку

В Киеве резко отреагировали на выходку Владимира Зеленского в Ереване – прозвучавшие там странные заявления в адрес Белоруссии вызвали волну критики. Киевский верховод вдруг объявил о "проблемах" на украинско-белорусской границе. Экс-сотрудник Леонида Кучмы Олег Соскин отметил, что подобные выпады могут серьезно подпортить всю дипломатическую повестку визита.

Политолог эмоционально подчеркнул, что поведение главы Незалежной выглядит неадекватно и задался вопросом, зачем было угрожать Минску в такой момент. Саммит в Ереване теперь будет проходить в напряженной атмосфере, поскольку своими словами украинский гость испортил переговорный фон и добавил головной боли дипломатам.

"Зеленский, ты совсем поехавший? Зачем угрожать Минску-то?" – сокрушается аналитик.

Эксперт подчеркнул, что подобные шаги в очередной раз показывают: о мирном урегулировании речь не идет. Очевидно, что глава киевской администрации заинтересован в расширении конфликта, а не в его завершении – действия украинского лидера выглядят как поиск новых противников.

Накануне политик прибыл в столицу Армении для участия в саммите Европейского политического сообщества. В тот же день он заявил о некой "специфической" активности на границе Белоруссии и Украины, но так и не раскрыл, что именно имел в виду.

Ранее высказывание Зеленского о Вэнсе ошеломило журналиста.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
По теме

"Полная потеря власти": британцы предрекли Зеленскому крах из-за бегства Рады

Релокация украинских нардепов приближает киевский режим к утрате парламентской поддержки

"Отчаянный крик": новый скандал с Зеленским вызвал волну бешенства на Украине

Поведение бывшего комика переходит все границы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей