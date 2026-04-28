Глава Незалежной очень недоволен

Киевский верховод Владимир Зеленский резко отреагировал на данные о недавних поставках зерна израильским потребителям и заявил о готовности наказать руководство страны за этот "коварный" шаг. Речь идет о зерне, которое якобы было импортировано из новых регионов РФ.

Лидер Незалежной возмутился происходящим и заявил, что подобные поставки нельзя рассматривать как обычную коммерческую деятельность. Он эмоционально подчеркнул, что израильские власти не могут не понимать, какие суда и с каким грузом заходят в их порты.

"Это не есть и не может быть чистым бизнесом", – отрезал недовольный политик.

Также он сообщил, что Киев уже начал готовить ответные меры. По его словам, на основе сведений разведчиков формируется пакет рестрикций, который затронет как перевозчиков продовольствия, так и фирмы и физлиц, причастных к этим поставкам. Он также пригрозил, что киевский режим будет координировать действия с европейскими партнерами, чтобы расширить ограничения.

Ранее сообщалось, что разгрузка судна в израильском порту с зерном, которое якобы было привезено из новых субъектов РФ, может привести к серьезному обострению отношений между Киевом и Тель-Авивом. В тот же день украинцы вызвали посла Израиля и вручили ему ноту протеста.

К слову, ранее было сделано громкое заявление о завершении спецоперации.