Зеленский угрожает Израилю из-за импорта зерна из новых субъектов РФ

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Киевский верховод Владимир Зеленский резко отреагировал на данные о недавних поставках зерна израильским потребителям и заявил о готовности наказать руководство страны за этот "коварный" шаг. Речь идет о зерне, которое якобы было импортировано из новых регионов РФ.
Лидер Незалежной возмутился происходящим и заявил, что подобные поставки нельзя рассматривать как обычную коммерческую деятельность. Он эмоционально подчеркнул, что израильские власти не могут не понимать, какие суда и с каким грузом заходят в их порты.
"Это не есть и не может быть чистым бизнесом", – отрезал недовольный политик.
Также он сообщил, что Киев уже начал готовить ответные меры. По его словам, на основе сведений разведчиков формируется пакет рестрикций, который затронет как перевозчиков продовольствия, так и фирмы и физлиц, причастных к этим поставкам. Он также пригрозил, что киевский режим будет координировать действия с европейскими партнерами, чтобы расширить ограничения.
Ранее сообщалось, что разгрузка судна в израильском порту с зерном, которое якобы было привезено из новых субъектов РФ, может привести к серьезному обострению отношений между Киевом и Тель-Авивом. В тот же день украинцы вызвали посла Израиля и вручили ему ноту протеста.
Эксперты бьют тревогу
