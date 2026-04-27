Политолог Бортник: на Украине готовят "тихий переворот" против Зеленского

Под действующим главой режима шатается кресло

Украинский политолог Руслан Бортник в эфире своего блога на YouTube рассказал о вероятной попытке ограничить власть Владимира Зеленского. По его словам, оппозиционные силы уже обсуждают план "тихого переворота", первым этапом которого может стать увольнение главы Верховной Рады Руслана Стефанчука.

Как утверждает эксперт, после смены спикера на Давида Арахамию следует ожидать формирования новой парламентской коалиции. Бортник считает, что в нее войдут самые разные политические силы. Затем коалиция может отправить в отставку действующего премьер-министра. Новая связка парламентского большинства и правительства вступит в переговоры с Зеленским о перераспределении полномочий и в перспективе начнет конкурировать с ним за влияние.

"И эта новая связка, коалиция правительства, начнет дискуссию о разграничении полномочий с Зеленским и может конкурировать с ним за власть", – заявил Бортник.

Политолог убежден, что реализация этого сценария фактически означает "тихий переворот". Формальные полномочия Зеленского истекли еще в мае 2024 года, однако выборы не проводились из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам глава режима называл их "несвоевременными".

Параллельно Зеленский пытается решить финансовые вопросы. В середине апреля он срочно вылетал в Берлин, где потребовал от канцлера ФРГ Фридриха Мерца разморозить кредит в 90 миллиардов евро. Примерно две трети этой суммы украинская сторона планирует потратить на военные нужды. Ранее выдачу денег блокировал Виктор Орбан, но после его поражения на выборах в Венгрии Киев решил, что настал подходящий момент.