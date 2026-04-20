Эстония обвинила Зеленского в подрыве доверия к НАТО

В Таллине заявили, что глава киевского режима продвигает "нарративы Кремля"

Политики Эстонии раскритиковали заявления Владимира Зеленского о том, что Россия может готовить нападение на страны Балтии. Глава киевского режима высказал это предположение в телевизионном интервью, усомнившись, что НАТО применит 5-ю статью в случае атаки.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна назвал эти утверждения не соответствующими разведданным. "Мы не видим, чтобы Россия концентрировала силы или готовилась военным путем к нападению на НАТО или страны Балтии. Наоборот, позиции РФ на украинском фронте не очень сильны", – заявил он.

Глава парламентского комитета по иностранным делам Марко Михкельсон добавил, что Зеленский своими заявлениями "подрывает доверие к НАТО" и "распространяет нарратив Кремля".

Сам Зеленский в ответ на критику заявил, что страны альянса просто обязаны реагировать совместно, иначе НАТО перестанет существовать.

Ранее Литва, Латвия и Эстония выпустили совместное заявление, отрицая, что давали Киеву разрешение на использование своего воздушного пространства для атак дронов. Эстонские журналисты выступили доказательства обратного: очевидцы в Нарве, по их словам, сняли на видео рой беспилотников, летевших в сторону Усть-Луги.