"Такого еще не было!" Переводчик выругался матом после конференции Зеленского
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
Эксперт не смог сдержать эмоции

Во время трансляции совместной пресс-конференции киевского верховода Владимира Зеленского и главы правительства Нидерландов Роба Йеттена произошел неожиданный инцидент, на который обратили внимание российские журналисты.

Синхронный переводчик, работавший на официальном интернет-ресурсе офиса Зеленского, не сдержал эмоции сразу после завершения выступления. Как заметили наблюдавшие за эфиром, после прощальных слов политиков он позволил себе нецензурную брань на украинском языке и в изнеможении объявил, что такой сложной работы у него еще не было. 

"Це *** (ужас)! У меня такой пресс-конференции еще никогда не было", – в сердцах проговорил украинец.

Его коллега также бурно отреагировала на ситуацию, эмоционально обратившись к Богу по-английски. Случившееся не попало в основную часть выступления, но осталось в записи трансляции.

К слову, ранее Зеленский предложил Трампу странный план по Ирану.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
