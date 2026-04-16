Переводчик нецензурно выругался после конференции Зеленского

Эксперт не смог сдержать эмоции

Во время трансляции совместной пресс-конференции киевского верховода Владимира Зеленского и главы правительства Нидерландов Роба Йеттена произошел неожиданный инцидент, на который обратили внимание российские журналисты.

Синхронный переводчик, работавший на официальном интернет-ресурсе офиса Зеленского, не сдержал эмоции сразу после завершения выступления. Как заметили наблюдавшие за эфиром, после прощальных слов политиков он позволил себе нецензурную брань на украинском языке и в изнеможении объявил, что такой сложной работы у него еще не было.

"Це *** (ужас)! У меня такой пресс-конференции еще никогда не было", – в сердцах проговорил украинец.

Его коллега также бурно отреагировала на ситуацию, эмоционально обратившись к Богу по-английски. Случившееся не попало в основную часть выступления, но осталось в записи трансляции.

