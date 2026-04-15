Киев предложил США помощь с разблокировкой Ормузского пролива – Die Welt

Глава киевского режима везде сует свой нос

Киевский верховод Владимир Зеленский выступил с инициативой помочь американцам в решении ситуации вокруг Ормузского пролива. Глава Незалежной очень хочет поучаствовать в его разблокировке на фоне обострения обстановки в регионе. Впрочем, как именно он собирается помогать, информации нет.

В своем воинственном заявлении Зеленский лишь подчеркнул, что пролив необходимо открыть, выразив готовность содействовать этому процессу. При этом он не стал скрывать, что со стороны вашингтонской администрации пока не поступало официальных просьб о привлечении украинцев к подобным действиям.

"Ормузский пролив закрыт, и мы хотим его открыть", – такой странный "план" по деблокаде водного пути предложил Зеленский.

Ситуация вокруг Ормузского пролива резко обострилась после переговоров между американцами и иранцами, в ходе которых стороны не смогли прийти к согласию по ключевым вопросам. В частности, речь шла о проблеме обогащения урана в Иране, по этому вопросу позиции двух стран разошлись.

После этого американская сторона объявила о введении морской блокады пролива. Хозяин Овального кабинета Дональд Трамп предупредил, что военные США будут останавливать и проверять все суда, пытающиеся пройти через этот маршрут, а также отслеживать корабли, взаимодействующие с Ираном.

К слову, ранее стало известно, какой удар Иран нанес по Украине.