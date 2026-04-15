Макгрегор заявил, что Иран никогда не капитулирует перед США

Американцы рассчитывали на совсем другое развитие событий

В США прозвучало жесткое предупреждение по поводу возможного развития конфликта вокруг Ирана. Экс-сотрудник Пентагона Дуглас Макгрегор открыто объявил, что рассчитывать на капитуляцию Тегерана нет никакого смысла.

Комментируя ситуацию, он напомнил хорошо известную истину: если загнать страну в угол и не оставить ей выбора, она будет бороться до конца. Он подчеркнул, что Иран не пойдет на капитуляцию и будет до конца отстаивать свои интересы.

Эксперт также предупредил, что попытка американцев силой сломить сопротивление иранцев, нанеся удары по ключевой инфраструктуре, может привести к цепной реакции. Иранская армия в таком случае может ответить ударами по важнейшим объектам в странах Персидского залива, что в итоге парализует весь регион на длительное время.

"Весь мир от этого пострадает", – заключил эксперт.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что американские военные способны в кратчайшие сроки уничтожить всю ключевую инфраструктуру Ирана, однако пока вашингтонская администрация не стремится к такому сценарию.

