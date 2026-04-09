Трамп пообещал масштабные бои в случае срыва перемирия с Ираном

Ситуация на международной арене продолжает накаляться

Глава Белого дома Дональд Трамп выступил с жестким предупреждением касательно достигнутых договоренностей с иранским государством. Он в свойственной ему воинственной манере объявил, что в случае срыва соглашения последствия для этой республики будут катастрофичными и могут привести к кровопролитным боям.

Хозяин вашингтонской администрации напомнил, что американские морские и воздушные суда, а также военные останутся на своих позициях рядом с иранскими землями до тех пор, пока договоренности не будут полностью выполнены. При этом Трамп подчеркнул, что в случае их нарушения начнутся боевые действия значительно более масштабные и мощные, чем прежде.

Ранее американцы и иранцы договорились о двухнедельном прекращении огня. На фоне этих событий израильская армия заявила о приостановке атак, однако продолжила операцию против движения "Хезболлах", нанеся удары по югу Ливана.

В результате атак пострадали более десяти населенных пунктов, сообщается о десятках погибших и сотнях раненых. Тегеран заявил, что действия израильтян являются нарушением достигнутого перемирия между США и Ираном.

К слову, жесткие заявления Трампа вызвали негодование в Финляндии.