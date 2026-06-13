Елена Товстик пожаловалась на бывшего мужа

Елена Товстик пожаловалась на бывшего мужа
Елена Товстик. Кадр: соцсети
Женщина уверяет, что бизнесмен не исполняет свои обязательства

Конфликт между Еленой и Романом Товстик продолжается. Бывшая супруга бизнесмена публично обвинила его в том, что после появления новой возлюбленной он перестал уделять должное внимание собственным наследникам и позабыл о своих родительских обязанностях.

Очередной скандал разгорелся из-за ситуации с их сыном, которому не удалось выехать за границу вместе с отцом. Елена решила прокомментировать произошедшее и заявила, что ответственность за этот инцидент лежит не на ней, а на бывшем супруге.

Она утверждает, что запрет на выезд ребенка был оформлен заранее, а бывший муж был осведомлен об этом. Несмотря на это, мальчика все равно привезли в аэропорт, после чего на женщину обрушилась волна критики.

В то же время сторона миллиардера придерживается другой версии событий. Его представители заявляют, что он не знал о существующем ограничении, а неприятная ситуация в аэропорту стала полной неожиданностью и для ребенка, и для его отца.

Напомним, этот брак распался осенью прошлого года после того, как стало известно о связи миллиардера с Полиной Дибровой. С тех пор бывшие супруги продолжают выяснять отношения в судах.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

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