Золотая Полоса начнется после 15 июля: три знака зодиака сорвут джекпот

Судьба готовит приятные сюрпризы избранникам

Астрологи считают, что сейчас открываются новые возможности для роста доходов, карьерного продвижения и исполнения давних желаний. Главное – не упустить шанс и вовремя принять важное решение.

Скорпион

У Скорпионов начинается один из самых удачных периодов этого лета. Возможно неожиданное денежное поступление, выгодная сделка или предложение по работе от бывшего начальника. Звезды рекомендуют доверять своей интуиции и меньше слушать советы окружающих.

Близнецы

Близнецов ждет настоящий прорыв в работе. Руководство может поручить важный проект, который станет ступенью к повышению или увеличению дохода. Не исключено, что появится шанс сменить место работы на гораздо более прибыльное. Любая инициатива сейчас будет работать в вашу пользу.

Козерог

Козерогов ожидает период неожиданных возможностей. Старые знакомства или давно забытые идеи могут принести серьезную прибыль. Во второй половине июля звезды советуют не отказываться от новых предложений и чаще посещать массовые мероприятия.