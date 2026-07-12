Волочкова объяснила, почему больше не реагирует на критику

Звезда поставила недоброжелателей на место

Анастасия Волочкова резко ответила своим критикам и объявила, что не собирается оправдываться перед теми, кто обсуждает ее выступления и физическую форму. Балерина уверена, что давно доказала свое место в истории русского балета, а мнение недоброжелателей для нее не имеет никакого значения.

В своем личном блоге знаменитость заявила, что чужая критика никак не отражается на ее самооценке. Она считает, что ее творческий путь и вклад в отечественный балет давно стали очевидным фактом – широкая известность лишь подтверждает это.

Звезда также не стала отрицать, что с возрастом и после операции по замене сустава уже не может танцевать так, как раньше. Несмотря на это, она продолжает выходить на сцену, выступать перед зрителями и проводить творческие вечера.

Кроме того, танцовщица обратилась к людям, которые обсуждают ее форму и профессиональные возможности. Она заявила, что прежде чем критиковать артистов балета, стоит самим попробовать выйти на сцену в пуантах. Знаменитость отметила, что большинство подобных критиков не смогли бы исполнить даже самые простые балетные элементы, и их попытки выглядели бы комично.