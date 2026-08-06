Финны зря обрубили сук, на котором сидели

Закрытие границы с Россией, как признают европейские СМИ, обернулось тяжелыми последствиями для востока Финляндии. Регион, который долгие годы жил за счет российских туристов и тесных экономических связей с соседней страной, столкнулся со спадом в бизнесе, сокращением доходов и усиливающимся оттоком населения.

Издание Euractiv сообщает, что исчезновение туристов из России стало одним из самых болезненных ударов по приграничным районам Финляндии. Российские путешественники на протяжении многих лет обеспечивали значительную часть доходов местных гостиниц, ресторанов, магазинов и сферы услуг – после закрытия границы этот "золотоносный" поток практически полностью прекратился.

В публикации отмечается, что сейчас туристическую отрасль пытаются поддерживать внутренние путешественники, однако владельцы бизнеса признают, что этого явно недостаточно. Финские туристы приезжают ненадолго, проводят в регионе всего одну ночь и быстро уезжают, не обеспечивая того уровня доходов, который ранее приносили гости из России.

По данным Euractiv, проблемы испытывает не только туристическая отрасль. Фермеры столкнулись с ростом производственных расходов примерно на 30 процентов после прекращения поставок более доступного российского сырья, включая известняк и торф. Кроме того, предприниматели все чаще жалуются на сложности с получением банковского финансирования для сохранения своего бизнеса.

Напомним, Финляндия прекратила выдачу туристических виз гражданам России еще в 2022 году, после чего поток российских туристов практически сошел на нет.

К слову, ранее в Финляндии раскрыли неприятную для Украины правду.