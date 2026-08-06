Машкова попала в ДТП и начала публично каяться перед мужем

Женщина поделилась подробностями случившегося

Очередной день американской жизни Марии Машковой превратился в череду неприятных событий. После прощания с супругом звезда попала в дорожную аварию. После инцидента беглянка призналась, что поспешила с громкими словами о своей полной самостоятельности.

Утром женщина отвезла мужа в аэропорт, откуда он отправился в Нью-Йорк. Перед вылетом супруг с улыбкой поинтересовался, как она собирается справляться одна с работой и детьми. В ответ актриса в шутку объявила, что прекрасно обойдется без него и даже будет чувствовать себя лучше.

Однако уже спустя несколько часов день пошел не по плану. В автомобиль звезды, который она ласково называет "Наденькой", на большой скорости врезалась другая машина. Актриса утверждает, что авария произошла не по ее вине. Больше всего ее расстроило состояние любимого автомобиля. На подмогу женщине пришел сосед, который помог ей разобраться в ситуации.

К вечеру артистка объявила, что после всего пережитого пересмотрела свое утреннее высказывание, а затем начала публично каяться. Она заявила, что ошибалась, когда говорила, будто ей будет лучше без супруга – его отсутствие оказалось совсем некстати.

Ранее беглый артист прилюдно плюнул в Россию.